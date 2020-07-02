失智症成日本國民病 2019年約1.7萬人失蹤

Newsfrom Japan

根據日本警察廳在7月2日公開的統計數據，2019年1年間要求警方搜查的失智症失蹤者，跟2018年相比增加552人，來到1萬7479人。在2012年開始正式統計以來，這已是連續7年呈現成長趨勢。

2019年的失智症外出失蹤被找回的，加上2018年的數據總共有1萬6775人。倒臥在路上被發現等被確認死亡的則有460人。

99%的失智症患者都在警察受理的一週內被找回，其中當天就被找回的佔7成以上。

去年失蹤的總人口為8萬6933人（跟2018年比少了1029人）。依年代來區分20歲至29歲的人有1萬7852人，佔失蹤人口最多，接著是10歲至19歲，有1萬5572人。未滿10歲也有1253人。

大部分的失蹤原因，20多歲等多半是工作上不順遂等「職業關係」佔3成最多。20歲以下的失蹤者則是「家庭關係」因素居多。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]