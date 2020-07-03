東京7月3日124確診 持續創緊急事態解除後新紀錄

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根據東京都相關人士指出，在7月3日再有124人確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）。單日確診連續兩天超過100人。東京都內在6月中旬後確診者開始慢慢增多，感染第二波的警戒持續增強。

東京都知事小池百合子面對記者表示：「家庭與職場、高齡者的設施等各種感染擴大持續中」，她並說「夜生活街」以外的確診者也開始增多。「會跟醫療機關（如何接收患者）等商談如何做準備」。

東京都在2日時，出現107位新確診者。這也是5月2日緊急事態宣言下睽違兩個月首次超過100人。

小池都知事在7月2日記者會中表示：「目前是感染擴大要警戒的階段。不可否認容易重症化的高齡患者會出現群聚感染」。

東京都內的確診者在4月17日時達到最多的206人，在黃金週大型連休後開始慢慢減少，5月中旬到6月上旬大致上減緩到20人。6月中旬後人又開始變多，26日後又再度超過50人。

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