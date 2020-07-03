抗議香港國安法 自民黨提案停止習近平訪日

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自民黨外交部會在7月3日於黨本部召開役員會，對於中國在香港的統制上表達強烈批評，並要求目前延期中的中國國家主席習近平訪日行程能夠正式中止。預計下週可以獲得黨內允許，並跟首相官邸提出申請。在役員會後，外交部會長中山泰秀則對外說明情況。

對於該役員決議案，中山泰秀表示「中國在國家安全維持法制定、強制實施、同時在法案實施當下逮補大量人士，現實狀態表達相當擔憂之意，我們對於這樣的狀況無法旁觀，列立的表示抗議」。並明確標記「要求中止習主席以國賓身份來日本」，也要求日本政府要加強保護在中國的日本人。

該外交部會在6月4日，就已經對中國公務船在侵入沖繩縣・尖閣諸島（台灣稱釣魚台）等日本領海頻繁侵入行為表示抗議，當時就曾要求日本政府「慎重檢討」習近平訪問日本。中山泰秀表示「必須要從慎重檢討階段做出更嚴肅的對應才是」。對於要求日本政府中止習近平訪問日本一事，他表示役員會並沒有表示任何異見。

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