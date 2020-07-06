小池百合子囊括366萬票 歷年第二高票連任

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東京都知事任期在7月5日屆滿後舉辦下一屆投開票選舉，目前無黨籍的現任都知事小池百合子（67），大勝前日本律師聯合會會長宇都宮健兒（73）、令和新選組黨主席山本太郎（45）、前熊本縣副知事小野泰輔（46）、從NHK守護國民黨黨主席立花孝志（52）等與其他無黨籍或小黨共21人，重新當選都知事。小池百合子表示，將對新型冠狀病毒對策、以及2021年延期的東京奧運、帕運簡單化等進行檢討。

整體投票率55.00%，跟2016年相比下降4.73%。小池百合子得票為366萬1371票，與2012年的豬瀨直樹的433萬8936票相比也是歷史上第二名。

自民黨這次並沒有推出獨自候選人，在野黨也沒有推出統一一位候選人，加上小池在選舉期間對於新型冠狀病毒的對策頻頻曝光，獲得不少支持。小池在5日於新宿區的事務所表示「現在也是防止第二波擴大的重要時期」、對於仿效美國的疾病管制中心（CDC）上，她將會編列3000億日圓預算。對於奧運也表示「每個競技都適度簡化後，在一起統一辦理」，未來將簡化預算後持續舉辦奧運。

小池在上一任時由自民黨跟公明黨兩黨一起推薦下首次當選，這次只有公明黨與她本身兼任特別顧問「都民優先會」等實質支援她。自民黨則是表示選民自主投票，由幹事長二階俊博等表明支持小池百合子。不過都議會對此沒有統一意見，有部分議員選擇不表態。

宇都宮健兒則是獲得立憲、共產、社民等三黨支持。訴求從經濟優先到醫療福祉的充實等等但最後還是未能奏效。在6月18日登記結束前出馬參選的令和新選組山本太郎，則是主打給予全部都民10萬日圓給付金與取消東京奧運等，都讓在野勢力出現分化。小野泰輔則是獲得日本維新會的推薦。訴求新型冠狀病毒與經濟活動分開的他，知名度也不足。立花孝志則是反對過度的新型冠狀病毒自肅。

這次東京都知事選則有過去最多的22人出馬參選。小池百合子則是謹守「3密」政策下不舉行街頭演說，而是用網路影片發布進行「線上選舉」。小池以外的候選人在街頭與民眾握手或是演說時也都儘量不事先告知等，這次的選舉風格相當不同。

◇東京都知事選舉當選者簡歷

小池 百合子（Koike Yuriko）開羅大學畢業，歷任新聞播報員等後在1992年首次當選參議員，93年當選眾議員、在歷任環境大臣與防衛大臣。2016年8月以首次的女性東京都知事身份當選。67歲。來自兵庫縣。二度當選。

◇東京都知事選戰開票結果

当３６６１，３７１ 小池 百合子 無現

８４４，１５１ 宇都宮 健兒 無新

６５７，２７７ 山本 太郎 令和新

６１２，５３０ 小野 泰輔 無新

１７８，７８４ 櫻井 誠 諸新

４３，９１２ 立花 孝志 諸新

２２，００３ 七海 Hiroko 諸新

２１，９９７ 後藤 輝樹 諸新

２０，７３８ 澤 紫臣 無新

１１，８８７ 西本 誠 諸新

１０，９３５ 込山 洋 無新

８，９９７ 平塚 正幸 諸新

５，４５３ 服部 修 諸新

５，１１４ 齊藤 健一郎 諸新

４，７６０ 市川 浩司 諸新

４，１４５ 内藤 久遠 無新

４，０９７ 関口 安弘 無新

３，９９７ 竹本 秀之 無新

３，３５６ 石井 均 無新

２，９５５ 長澤 育弘 無新

２，７０８ 押越 清悅 無新

１，５１０ 牛尾 和惠 無新

（確定得票數）。



確定當選東京都知事後，在記者會上受訪問的小池百合子。（7月5日，新宿區）

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