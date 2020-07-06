熊本豪雨死者來到25人 大雨中持續搜索

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侵襲日本九州熊本縣的歷史性大雨在6日，該縣八代市再度發現6人罹難，熊本縣罹難者上升到25人。根據縣的情報，還有16人呈現休克狀態，11人目前失蹤。熊本縣該日又遭逢相當強烈降雨，有可能再度發生二次土石流、山崩與河川氾濫。

鹿兒島縣與宮崎縣在6日也是遭逢強烈降雨，根據鹿兒島縣情報，南薩摩市1人目前失蹤，大崎町則是有情報顯示車輛被濁流沖走。宮崎縣也是有出現不少房屋廊下進水狀況。

熊本縣南部等地出現大量災情，為了防止二度災害發生，自衛隊持續展開搜索跟救助活動。多數的村落孤立無援，大雨也讓直升機無法飛行，只能再有限度的區域內活動。

根據縣與八代市情報，目前確認的死者有八代市3人、人吉市11人、蘆北町9人、津奈木町與球磨村各1人。縣6日上午6點總和情報，19市町村共計159個避難所、共385戶1912人避難中。

受到大雨影響、九州國道6日上午暫時封閉八代交流道（八代市）到栗野交流道（鹿兒島縣湧水町）等間的通行。九州新幹線的熊本至鹿兒島中央間目前也停駛。

熊本縣在4日凌晨已經發布大雨特別警報、在受到歷史性大雨後，災區在5日再度降下強烈雨量，天草蘆北地方及球磨地方在同日夜晚、再度發布大雨警報。人吉市在6日早上、1小時降雨量為33.5公釐，當局已經發出土石流警戒情報。

雨勢在7日有可能再度變強。至此前大雨沖刷的地盤及河川氾濫的地區，有可能再度出現土石流或是淹水，當局已經呼籲大家嚴重警戒。



被大雨後濁流沖刷的佐敷川（6日上午、熊本縣蘆北町）



被大雨沖刷的熊本縣蘆北町縣道（6日上午、熊本縣蘆北町）



大雨崩落的國道。右側為球磨川（6日上午、熊本縣蘆北町與球磨村交界）

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