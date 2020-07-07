九州北部大雨持續 特別警報與土石流警戒未停

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7月6日九州北部的梅雨前線持續降下強烈豪大雨，氣象廳在午後4點半左右對福岡、佐賀、長崎等三縣發布大雨特別警報。對於河川氾濫與突石流災害、低地浸水等呼籲要以最大級警戒防範。

大雨特別警報對象，從福岡縣大牟田市及八女市等4個市町，長崎縣包括長崎市及諫早市等7個市町。佐賀縣當初有6個市町被列入，但是在晚間10點半後佐賀市警報切換，變為鹿島市等5個市町。氣象廳的預報課長中本能久在記者會上表示「希望大家都能保障緊急安全」。並對各地發布避難指示與避難勸告。

熊本與鹿兒島等兩縣在4日起即發布大雨特別警報，隨後警報持續切換，在活躍的梅雨前線侵擾下特別警報發布已經達到5縣。

6日下午三點半左右，包括長崎縣大村市與東彼杵町、佐賀縣的鹿島市與嬉野市近郊等都測到一小時110公釐雨量。

除了宮崎縣外，其他九州各縣與高知、廣島、奈良、岐阜、静岡、長野等縣都發出土石流與土石崩落等災害警戒情報。

6日清晨到白天包括九州南部鹿兒島、宮崎兩縣等都受到猛烈雨勢，隨後大雨漸漸往九州北部移動。

梅雨前線預計將會到8日，氣團將從西日本往東北地方移動並停滯。這段期間還是會有廣的大雨警戒、強風與閃電等突發情形，需要特別注意。

7日下午6點為止，24小時雨量較多的區域、依序是九州北部300公釐、東海地區250公釐、中國地區200公釐、近畿與北陸、関東甲信地區各180公釐、四國地區150公釐、東北地區100公釐。



大雨後水灌入道路下行駛的汽車。（6日午後、佐賀市）

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