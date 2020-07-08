九州豪雨持續擴大 死者56人、12人失蹤

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7月7日以九州北部為中心持續降下猛烈大雨。包含福岡、佐賀、長崎等都切換到大雨特別警報，該區域持續發生河川氾濫，包含福岡縣與熊本縣已經共有4人死亡、大分縣則是有1人失蹤。加上熊本縣南部於4日起發生的一連串豪雨災害一同計算，九州地方豪雨死者目前來到56人、失蹤者已經累計到12人。

目前為止確認的死者，人吉市18人、球磨村17人、蘆北町10人等熊本縣共計54人、福岡縣大牟田市２人。失蹤包含球磨村等熊本縣計10人、大分縣日田市1人、鹿兒島縣南薩摩市1人。其他包含熊本縣2人出現休克OCHA狀態。

大牟田市在7日、持續發生大範圍的淹水。樋口町一間民宅遭到浸水，一名87歲的女性被發現呈OCHA狀態，隨後確認死亡。上屋敷町也有一位男性（84）呈現溺水狀態，確認死亡が水に溺れ死亡。市内小學與公民館等開設兩處避難所，但因為附近淹水，呈現孤島狀態，目前已經請求自衛隊全力救治。

熊本縣北部的山鹿市，則是發現一輛車浸水，裡面的80多歲男女意識昏迷，隨後送醫死亡。

大分縣日田市，則是發現一間浸水，屋內70多歲女性疑似被沖走，目前呈失聯狀態。市內筑後川氾濫、附近的住宅地呈現孤立狀態。

熊本縣南部受災區域，自衛隊持續搜尋下落不明的人士。道路則是柔腸寸斷，對外聯絡也發生問題，目前的整體受災情形仍是不明朗。

球磨川氾濫下導致山間的球磨村遭到沖刷、全區域78地區1432戶呈現孤立無援，自衛隊靠著陸路徒步下已經到達全地區。在確認居民是否安全之餘，另一方面、八代市坂本町内也有2地區共計71戶失去對外聯絡，目前仍無法取得聯繫。



仍困在房內等待救援的居民，自衛隊員將其用橡皮艇救出（7日、福岡縣大牟田市，陸上自衛隊西部方面隊提供）



受到大雨影響，橋欄杆幾乎被沖刷掉的球磨橋（7日午後、熊本縣球磨村）



持續停電中、到場確認支援物資及道路狀況的球磨村公所職員（7日午後、熊本縣球磨村）

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