九州大雨 熊本縣人吉市浸水4.3公尺 16人依然失蹤

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日本九州地區持續受到豪大雨侵襲，出現大規模淹水，熊本縣人吉市更是出現18人死亡。根據熊本大學熊本水循環・減災研究教育中心在8日調查，本次災害市街地淹水高達4.3公尺。擔當調查的助理教授石田桂（水文氣象學）表示「這是有史以來最大淹水災害」。

根據該中心調查，最高的淹水4.3公尺處，位在支流的山田川合流地點附近的球磨川右岸。過去該縣的青井阿蘇神社附近電線竿曾在1965年與1971年標記「洪水痕跡」牌子，但都各只有2.1公尺與1.1公尺，這次比1965年淹水還要高2倍，已經達到民家的二樓。

另一方面，受到梅雨前線影響，7月8日上午西日本到東日本依舊有廣泛範圍的激烈降雨。目前在58人死亡的同時，還有16人失蹤，自衛隊仍在搜索中。

根據大分縣情報，7月8日上午由布市湯布院町湯平有收到119通報，指稱一輛四人座的轎車被水沖走。該市的挾間町也有車被沖走消息，大分縣目前正在緊急確認中。此外熊本縣有10人，鹿兒島縣南薩摩市與大分縣日田市各有1人失蹤。

福岡縣則是以大牟田市南部為中心，估計有4000多間房屋淹水。久留米市的水位始終沒有下降，復原工作還在持續中。

根據國土交通省、7月8日中午時間已經超過氾濫水位的有美女川（宮城縣）、木曽川（長野、岐阜縣）、犀川（長野縣）、姉川（滋賀縣）、山之井川（福岡縣）。因為豪雨而出現土石崩落或土石流以九州到四國為中心共有18縣總計多達123件。

鐵道則是在8日為止，JR九州肥薩線及久大線、球磨川鐵道湯前線的河川橋樑川被沖走。九州新幹線從熊本到鹿兒島中央間的北上南下等皆減少發車班次。JR鹿兒島線及日豊線等在來線部份區間皆暫時停駛。



受到淹水災害後搬運災害垃圾出屋外的當地居民。（8日午後、熊本線人吉市）



球磨川氾濫後受創的JR肥薩線鐵道線路（8日午後、熊本線八代市）

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