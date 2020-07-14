日本發現陽性患者抗體 對全體有免疫機能

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根據厚生勞動省在14日對新型冠狀病毒患者中檢驗陽性後出現抗體的8人中調查，發現他們都帶有免於病毒再次感染的「中和抗體」，該省已對此做相關發表。這也是日本國內史上首次確認出現中和抗體，該省也將持續調查中和抗體能夠在人體體內存活多久。

通常人類體內，在受到病毒感染後，為了防止同樣病毒再次入侵，會生成保護身體的蛋白質（抗體）。厚生勞動省從6月開始即對宮城縣、東京都、大阪府等三個府縣進行是否有病患生成相關蛋白質的調查，將結果公佈。

根據該省的結果，以國外兩間公司的檢查設備作為基準下，驗出陽性後生成抗體者做調查。結果發現抗體保有者比例為宮城縣3009人中有1人（0.03％）、東京都1971人中有2人（0.10%）、大阪府2970人中有5人（0.17%）。

該省對於8人的檢體送交國立感染症研究所詳細調查的結果，在試管內發現能夠破壞新型冠狀病毒細胞的抗體。為了確保準度，是哪一間的檢查設備中判定陽性後又檢查出有中和抗體，目前相關單位還在調查。

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