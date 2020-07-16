日本秋刀魚嚴重不足 首次進貨價高達十萬日圓

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位於東京都的豐洲市場（江東區）在16日早上，迎來首批「秋天的味覺」秋刀魚捕撈入港。受到漁業資源枯竭影響，今年的捕撈漁量也相當少，一公斤的進貨價來到十萬日圓，等同一隻魚要2500日圓，這也是包含舊築地市場以來東京的最高價格。

進貨的秋刀魚，是由7月上旬起在北海道東部海域開始執業的小型船所捕撈的漁獲，15日在釧路市的魚市場首次競標的一部分。進貨量僅有69隻共計8公斤，僅僅是往年的十分之一不到。因為捕撈過剩的關係產地價格也高漲，築地市場在2016年7月時曾創下一公斤2萬5000日圓的價格，結果這次的價格比這個紀錄還要高出許多。

這樣的價格快要跟高級黑鮪魚的價格相當，市場的相關人士對此發出驚嘆之聲。負責進貨的流通業者「山治」社長山崎康弘表示：「受到新型冠狀病毒影響，過去一度出現閉塞感覺的市場又出現了一些活力」。

最受到關注的品質方面，山崎社長有信心地表示：「畢竟是本年初次捕撈（跟秋天相比），油脂是相對少了些，但是鮮度很棒，作成生魚片最適合不過」。因為價格已經落在「超高級魚範圍」，未來預計將販售給壽司店跟高級和食店等使用。



東京魚市場創下過去以來最高價格，一公斤10萬日圓高價的首次捕撈秋刀魚（16日上午、東京都江東區豐洲市場）

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