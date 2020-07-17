東京都肺炎確診嚴重 日本旅遊振興措施暫不列入

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日本政府在7月16日，對於國內旅行部分補助的活動「Go To Travel」，表示東京都將被視為是補助對象外。由於其他地方政府擔憂東京會帶來感染，原先全國一律都實施的規定最後作出變更。該日召開的新型冠狀病毒感染症對策分科會（會長為地域醫療機能推進機構理事長・尾身茂）也對此做出表示，並理解該內容。

政府原先預定要在22日全國實施該案。不過東京都的都知事小池百合子及大阪府知事吉村洋文再三要求中央好好考慮下，政府最後做出修正。因為去除東京的緣故，該活動的經濟效果有限幾乎是已經可以被預期。

東京的確診者也持續出現增加傾向，16日出現過去以來最多的286人。日本首相安倍晉三在首相官邸面對記者團時說明「感受到現在的感染情況，最後做出此判斷」。其他相關的縣市，在要求住宿設施業者與旅行業者遵守感染防治對策的前提下，將於22日正式展開。

分科會表示、開會時有出席人士表示「只有排擠東京的話有點詭異」，對於這樣的意見，最後雙方都能理解。官方希望這次的活動是「基於『新生活樣式』下，給全體國人知道這方式的新契機」。如果有出現感冒症狀等，希望他們在旅行上能緩和，對於年輕人、老年人的團體旅行，人數多的宴會等「希望他們能夠自制」。



出席新型冠狀病毒感染症對策分科會的（從前列右方）日本經濟再生大臣西村康稔、會長尾身茂、厚生勞動大臣加藤勝信（16日下午、東京都千代田區）



召開新型冠狀病毒感染症對策分科會後，出席記者會的會長尾身茂（右）與經濟再生大臣西村康稔（16日下午、東京都千代田區）

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