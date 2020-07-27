日本要求企業七成在家上班 避免多人活動

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日本經濟再生大臣西村康稔在26日的記者會上表示，有鑒於新型冠狀病毒確診者在全國持續增加，希望各企業，尤其以經濟界為主，都要求在家上班的比例要到70%，包含飲酒聚會等等活動，儘量避免多人活動。

西村康稔在記者會中說，雖然一般上班通勤一度減少到2成到3成，不過最近又回復到7成。他強調「希望（各企業）不要走回頭路，採用多樣化的上班方式，以在家上班為主來調配時間」。西村康稔除了希望在家上班比例上升外，還要求(1)徹底實施感染防止指南、(2)推進時差上班、(3)若有身體不適者，請直接在家待機、(4)希望要求一律安裝接觸確認APP。

此外、西村康稔在記者會中對於現在的確診狀況表示「目前60歲以上的高齡者重症化的危險持續增加」。此外他也強調「保持警戒，持續關注」，未來將與新型冠狀病毒分科會（會長・尾身茂）在這週內開會討論，未來將在分析感染狀況後提出詳細的對策。

政府除了分科會之外、也將邀請對緊急事態宣言時分析對策效果的京都大學山中伸彌京教授等學者一起在8月5日另開會議。

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