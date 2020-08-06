廣島迎接第75回原爆日　再度呼籲廢止核子武器

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廣島在8月6日，迎接第75回的「原爆紀念日」。在廣島市中區的和平紀念公園，廣島市當局主辦的「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」（和平記念儀式），邀請原爆受難者及其家屬，日本首相安倍晉三等一起參加。廣島市長松井一實朗讀和平宣言，跟日本政府表達「希望全世界的人都可以感受到原爆災難地廣島的痛苦，進而『連帶』相當今的社會提出訴求」，希望往後全世界可以禁止核子武器，簽署禁核條約。

該和平儀式，要請83個國家與歐盟的代表一同列席。在原子彈頭下的早上8點15分食，家屬代表戴著口罩，聆聽「和平之鐘」敲打後，進行1分鐘的默禱。

松井市長在宣言中也表示，收到新型冠狀病毒威脅，全世界一同度過這個困難是相當重要的。現在和平的廣島，也是當初先人的苦難中所創立出來的，「從今以後的廣島，對於全世界的核子武器廢除還有世界永久和平的實現等，我們市民跟廣島社會都深感到『連帶』責任，要將其推廣出去」。

他並補充，對全世界的指導者，核子武器的限縮，要求建設性的對話，建設不要依賴核子武器的安全保障體質，全世界的人類都有其責任。

日本首相安倍晉三在致詞表示，「日本將堅持非核三原則，實現沒有核子武器的世界，我們對此會持續在國際社會中扮演領導角色」。

原先預計一同列席的聯合國秘書長古特瑞斯，透過影像訊息表示「完全廢止核子武器危險唯一的方法，就是把任何的核子武器都完全廢除」。

在儀式中，松井市長與家屬代表兩人，將過去一年內確認死亡的4943人名冊奉納在原爆死没者名簿上的慰霊紀念碑中。犧牲者來到324129人。目前持有原子彈被爆者健康手冊的人， 在三月底為止還有136682人，平均年齡已經超過83歲。

今年受到新型冠狀病毒的對策，參加儀式的人以往年大幅減少，在宣讀和平宣言之後也並沒有釋放和平鴿。在儀式中的合唱還有吹奏樂等都不使用，僅有4位高中生在當時受到原子彈波及的鋼琴歌聲中做演唱表演。



迎接第75回的廣島原爆紀念日，低頭祈求的女性。後方為廣島原爆紀念館（8月6日上午於廣島市中區的和平紀念公園）



儀式開始的和平紀念公園（8月6日上午於廣島市中區）



和平紀念儀式上，默禱的參加人員（8月6日上午於廣島市中區的和平紀念公園）



和平紀念儀式上，宣讀和平宣言的廣島市長松井一實（8月6日上午於廣島市中區）



和平紀念儀式上，將原爆者死没者名簿奉納在慰霊紀念碑上的廣島市長松井一實（右）與家屬代表（8月6日上午於廣島市中區的和平紀念公園）



和平紀念儀式上，獻花的原子彈被爆者代表（8月6日上午於廣島市中區的和平紀念公園）



和平紀念儀式上，誓言保持永久和平的孩童代表長倉菜摘（右）與大森俊佑（8月6日上午於廣島市中區）



和平紀念儀式上，獻唱廣島和平之歌（8月6日上午於廣島市中區的和平紀念公園）

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