戰後75年儀式 天皇盼「共度苦難、祈求和平」

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日本天皇陛下載8月15日參加全國戰死者追悼儀式中，除了承襲去年的用詞外，特別也強調「新的苦難」新型冠狀病毒的感染擴大。「我們希望可以一起攜手，共度這樣的困難狀況，持續替人類追求幸福與和平」。

在追悼儀式中，天皇陛下跟過往上皇陛下相比，有了較新的一些表現方式，讓人感覺有些不同外，基本上的架構都是一樣。天皇陛下在加上了一個新段落，這是往年跟戰死者以外相當件的新話題，新型冠狀病毒的襲捲，讓國民感到痛苦外，也讓天皇陛下有了不同想法。

受到感染擴大的影響，天皇陛下與皇后2人從居住的赤坂御用地出發，這也是兩位相隔半年前往皇居以外的地方。今年両陛下原先預計的「四大行幸啓」四大活動，都因為新型冠狀病毒而停辦，秋季的園遊會也決定停辦。新型冠狀病毒的感染狀況沒有改善，両陛下天以前一樣出席活動的機會恐怕相當困難。

兩陛下載4月時有曾經聽過政府專門家會議副座長尾身茂的說明，將學者與NPO相關人士等邀請到赤坂御所，熱心聆聽有關新型冠狀病毒相關的知識。

當時在會見中，陛下也表示「我們兩位現在希望心可以合而為一，一起度過現在的艱苦狀況」。在5月的時候，皇后會見日本紅十字會會長時，也對新型冠狀病毒表達深切的關心，這些對話也都刊載於宮內廳的網站上。雖然活動受到大幅度的限制，但是兩陛下對於日本的國情還是相當關注。

這次的發言中提及到新型冠狀病毒，相關人士也表示：「現在的國際局勢自然流動下。雖然新型冠狀病毒跟追悼可能沒有關聯，但因為祈求全世界與我國的和平，現在新型冠狀病毒持續擴大無疑是一大阻礙了」。