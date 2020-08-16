戰後75年儀式 天皇盼「共度苦難、祈求和平」

社會

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日本天皇陛下載8月15日參加全國戰死者追悼儀式中，除了承襲去年的用詞外，特別也強調「新的苦難」新型冠狀病毒的感染擴大。「我們希望可以一起攜手，共度這樣的困難狀況，持續替人類追求幸福與和平」。

在追悼儀式中，天皇陛下跟過往上皇陛下相比，有了較新的一些表現方式，讓人感覺有些不同外，基本上的架構都是一樣。天皇陛下在加上了一個新段落，這是往年跟戰死者以外相當件的新話題，新型冠狀病毒的襲捲，讓國民感到痛苦外，也讓天皇陛下有了不同想法。

受到感染擴大的影響，天皇陛下與皇后2人從居住的赤坂御用地出發，這也是兩位相隔半年前往皇居以外的地方。今年両陛下原先預計的「四大行幸啓」四大活動，都因為新型冠狀病毒而停辦，秋季的園遊會也決定停辦。新型冠狀病毒的感染狀況沒有改善，両陛下天以前一樣出席活動的機會恐怕相當困難。

兩陛下載4月時有曾經聽過政府專門家會議副座長尾身茂的說明，將學者與NPO相關人士等邀請到赤坂御所，熱心聆聽有關新型冠狀病毒相關的知識。

當時在會見中，陛下也表示「我們兩位現在希望心可以合而為一，一起度過現在的艱苦狀況」。在5月的時候，皇后會見日本紅十字會會長時，也對新型冠狀病毒表達深切的關心，這些對話也都刊載於宮內廳的網站上。雖然活動受到大幅度的限制，但是兩陛下對於日本的國情還是相當關注。

這次的發言中提及到新型冠狀病毒，相關人士也表示：「現在的國際局勢自然流動下。雖然新型冠狀病毒跟追悼可能沒有關聯，但因為祈求全世界與我國的和平，現在新型冠狀病毒持續擴大無疑是一大阻礙了」。

全国戦没者追悼式でお言葉を述べられる天皇陛下と皇后さま＝１５日午後、東京都千代田区の日本武道館全國戰死者追悼儀式中朗讀的天皇陛下與皇后（１５日午後、於東京都千代田區日本武道館）

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