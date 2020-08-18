安倍晉三「健康不安」傳聞再現 對政局或產生影響

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日本首相安倍晉三在8月17日，進入位於東京都內的慶應大學醫院待了約7個小時半，接受健康檢查。雖然相關人士說明，這是「為了做好身體管理萬全準備的檢查」，不過最近安倍首相疲勞的樣子常常被鏡頭捕捉到，政治圈中也掀起「健康不安」的說法，受到新型冠狀病毒的影響，安倍晉三的身體狀況對於日本政局也可能出現影響。

安倍晉三約是在早上10點半左右，搭乘公務車來到慶應大學醫院檢查，結束時約是傍晚6點左右。本人直接驅車回到自宅，在自宅前接受記者團的詢問時，安倍僅僅表示「各位辛苦了」。首相在8月16日當天並沒有任何公務，相關人士表示，在18日為止都是他的暑假期間。

首相本人在慶應大學醫院定期會接受健康檢查，最近一次則是在6月13日。這一次的檢查，醫院相關人士表示「這只是在6月份後的追加檢查」。首相週邊相關人士表示「醫院這樣說的話就是這樣子了」至於何種檢查，仍是曖昧回應。



從慶應大學醫院出來的首相安倍晉三（17日午後、東京信濃町）



首相安倍晉三在接受檢查時，聚集在醫院外頭等候的媒體（17日午後、東京信濃町）

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