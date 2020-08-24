連續就職2799日 安倍晉三更新首相最長在職記錄

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日本首相安倍晉三在8月24日時，自2012年起連續在職達到2799天，成為歷史上連續在職最長的首相。國會選舉接連獲得勝利的強大政治背景下，一度創造「安倍一強」的絕對體制，政治上雖然一度達到安定，不過長期政權下也被人指責有時過於怠惰。安倍距離自民黨總裁任期結束還有一年多，他的健康狀況始終成為問題，這也將成為他的政權任期最重要關鍵。

安倍更新的他大伯父佐藤榮作相隔約半世紀的紀錄。8月23日當天追平佐藤榮作，包含第一次擔任首相任期在內，安倍在去年11月時超過二次大戰前首相桂太郎的記錄。

在2012年12月眾醫院選舉大勝前民主黨後，安倍睽違5年多坐回了首相位置。跟先前一年多的短命政權相比，安倍舍棄的過去政治理念先行的特色。看板政策「安倍經濟學」，經濟重生成為他最優先的政策考量。

在2019年的大型國會選舉結束後，6連勝的安倍創造了「一強」絕對優勢。麻生太郎副首相兼任財務大臣，官房長官菅義偉的強韌骨骼下，國家有首相官邸主導的態勢相對明顯。消費稅則由5%分兩次上漲到10%。其他包括憲法改革，認同一部分集團自衛權，安全保障相關法案等也紛紛成立。

另一方面，政權長期化的問題也開始慢慢出現。包括森友・加計學園案件與「賞櫻會事件」等醜聞，只要與首相友好的人士幾乎都獲得優待，在野黨對此抨擊「將權力變為自己的私有物」。

在進入今年以來，對於新型冠狀病毒的反應過慢等，讓安倍政權開始出現疲態。因為執政黨的壓力將國民給付金調整為10萬日圓等，政權內的權力變化開始出現。首相本人也在8月17日時接受長時間的檢查，日本政治圈開始出現安倍晉三健康不安的說法。

憲法改正案，跟俄羅斯的領土交涉方面，還有北韓的日本人綁架問題等，首相自己本人希望在任期內實現的一連串內政外交課題依舊未能解決。雖然說是歷代最長的首相，不過剩下的任期，對於安倍晉三的真正考驗仍在持續當中。



出席賞櫻會並跟大家致意的日本首相安倍晉三（中央，2019年4月、東京都新宿區）

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