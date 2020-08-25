肺炎傳播仍未減緩 日本持續延長大型集會活動限制

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日本政府在8月24日，召開新型冠狀病毒感染症對策分科會（會長・尾身茂），對於新型冠狀病毒的感染擴大下，原先在8月底預計解除的大型規模活動的參加人數限制，將延長到9月底。此外，最近各地區的新確診者雖然開始減少，不過當局還是呼籲要嚴守「三密」對策，持續對於感染對策保持最高警戒。

政府對於職業運動還有演唱會等大規模活動的開辦，原先預計參加人數限制在5000人的規定要在8月1日徹底解除。不過至今新型冠狀病毒在全國的確診者依舊持續增加，因此8月底的限制還是延長。

日本經濟再生大臣西村康稔之後召開記者會，對於9月持續限制大型活動人數的理由表示「新陽性確診持續減少的現象目前還不明顯。對於醫療體制上還是持續產生負荷」。另一方面，如果感染的情形持續減少的話，到了9月底就會對限制緩和上重新考量。

分科會中，對於新型冠狀病毒及濃厚接觸者，還有相關家族等在網路上的毀謗問題將會更重視。對於偏見、歧視等妨害到私人等問題上將會設置工作小組。下週也會進行初次開會研討。西村康稔說說「希望能夠在秋天前的時候早點做出結論」。



目前實施新型冠狀病毒感染預防對策上，進行觀眾限制的職業棒球比賽（7月26日、福岡Pay Pay Dome）

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