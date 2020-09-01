重生吧！鐵隕石之刃！與古埃及短劍相似的刀劍重現

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位在岐阜縣的各務原航空宇宙博物館，最近從7月開始展出用「鐵隕石」，一種以金屬為主成分的隕石所製造的日本刀劍。這種劍的成份，跟古埃及圖坦卡門王墳墓所發現的短劍成份相同，日本的學者表示「當時是怎麼打造這樣的刀劍，我們在此做了很多分析參考。」

展出的刀劍分別為長15公分的短刀以及17.3公分的刀劍。都是由名刀產地之稱的岐阜縣關市刀鍛治、第26代的藤原兼房師傅所製作，並取名「天鐵刀」。 特徵是表面上有的木紋一般的矮溝，跟一般傳統日本刀的波浪紋略有不同。

鐵隕石成份有硫化物等較不純的成份在內，一旦遇到高溫會發出像硫磺一般的臭味。跟日本刀有所不同，並不是使用純度高的鋼鐵來製作，硬度也較低。藤原師傅表示：「這是100%第一次用鐵隕石所製作的刀。因此在溫度的拿捏上當初也不太清楚」。

鐵隕石所製作的刀，過去曾有擔任過農商務大臣的榎本武揚持有過，該刀名為「流星刀」，製作於1895年，現在保存在富山市科學博物館。

千葉工業大學的校長松井孝典（行星科學）表示，人類在史上第一次見到的鐵就是鐵隕石。在人類獲得製鐵技術的3300年前，這應該就是人類當初使用的鐵器原料。

目前圖坦卡門王的短劍人被保存良好，松井先生表示，有關天鐵刀的製造，「它(圖坦卡門王短劍)是過去用過鐵隕石所製作的短劍，因此給了我們很多分析與參考資料」。



以金屬為主成分的隕石製作而成的日本刀「天鐵刀」＝19日上午、岐阜縣各務原市



正在用心鑄劍的刀鍛治第26代藤原兼房師傅＝19日上午、岐阜縣關市

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