東京的新型肺炎確診者超過2萬 單單一個月數字曾倍

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東京都在8月27日，再度確認250人感染新型冠狀病毒。受此影響，目前東京都內已經有超過20000人確診，總數來到20096人。從最初的確診者，到7月22日累計到10000人，但是在之後的一個月間幾乎呈現倍增狀態。

這也是東京都內連續兩天有200人以上確診。根據東京都的消息，幾乎以20歲至30歲左右為主，佔了超過一半。感染途徑不確定的有149人，也是佔了超過一半，重症病患則跟過往相同，依舊為31人。

東京都內在今年1月24日出現首名確診者，在緊急狀態宣言中，一度在4月17日出現最高點的206人確認，之後開始慢慢減少。直到的六月中後，才開始再度增加，到了8月1日時，東京出現最多確診472人，之後才又慢慢減緩。

8月27日的全國確診者，包含37個都道府縣與機場檢疫，合計為866人。雖然連續6天下降到1000人以內，不過再度出現了11名死者。

福井縣則在8月27日，出現過去最多的13人確診。當中的8人是福井市內的卡拉OK消費者，該間店也出現了累計10名確診者，確認福井縣內出現群聚感染。

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