安倍決意辭職 川普嘆「替好友表示最大敬意」

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【華盛頓時事】美國總統川普在8月28日對於安倍晉三首相決心辭職一事表達相當可惜，他並說「安倍晉三是相當棒的人物，我對他表示最大的敬意！」川普本人正在新罕布夏州舉辦選舉造勢活動後返回華盛頓途中，對記者表示這樣的感慨。

跟俊同行的記者團表示川普對於安倍讚譽有加，並說「他是我相當棒的友人，我們一直都有非常好的關係」，川普並強調：「其實相當可惜，我認為他非常愛自己的國家，所以我認為他的辭職非常難以想像！應該很痛苦吧」

包含歐洲各國的同盟國元首在內，過去可能或多或少跟川普都有衝突，但根據前美國國務卿波頓曾表示，安倍晉三是跟美國保持最好關係的元首。因此安倍晉三的辭職勢必會對美國政府產生一定程度的衝擊。

民主黨的總統候選人拜登，也在28日透過推特表示「對於安倍的友情跟指導能力，我們表示感謝。」並說，「您的辭職讓我們感到非常寂寞，但是日美關係的強力同盟，今後還是會持續。我的好友！我永遠祝福你健康快樂。」

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