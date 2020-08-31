自民黨新總裁9月14日投開票 力拼短期決戰

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有關繼任安倍晉三首相的後繼人選，目前官房長官菅義偉（71）出馬參選的意向已經越來越明顯。自民黨各派系在8月31日相繼開會，決定今後的方向後，決定採取短期決戰方式。已經得到相對多數派系支持的菅義偉，將是這次選舉主軸。自民黨政調會長岸田文雄（６３）也表示要參選，但包括石破茂（63）前幹事長的動向在內，往後的選舉將以這些人為構想展開角逐。

自民黨總裁選舉相關的日程，是以9月8日公告，14日正式由兩院國會議員來投開票。官房長官菅義偉雖然沒有所屬派系，不過有自民黨幹事長二階俊博所率領的派系給予強力的支持，其他的幹部與沒有派系的議員也將表示支持。在目前對抗新型冠狀病毒的緊急任務中，能夠支撐著歷代最長安倍政權的安定感，菅義偉有可能給予政策強而有力的持續性。

日本官房長官菅義偉本人，則是在31日上午在官邸在首相官邸舉行例行記者會時表示：「關於我個人的總裁選舉相關的問題，目前我不表示評論」。不過他也說「目前的話新型冠狀病毒當然是最大的課題」。在9月1日正式決定之後，他將再度召開記者會表達參選之意。



進入首相官邸的日本官房長官菅義偉（右）＝31日上午於東京永田町



在與安倍晉三首相會面後，應對記者詢問的自民黨政調會長岸田文雄＝３１日正午左右於首相官邸

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