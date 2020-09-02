繼承安倍路線 官房長官菅義偉表態參選自民黨總裁

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隸屬自民黨的日本官房長官菅義偉（７１），在9月2日召開記者會宣布參選自民黨總裁。他並表示「安倍晉三首相之前全力以赴所執行的政策，我會抱持覺悟下，更進一步好好發揮我全部的力量」。未來將繼承安倍政權的基本路線。目前他受到黨內5個主要派系支持，因此選出他為新總裁幾乎已經是確定的事實。

菅義偉表示：「防止新型冠狀病毒的感染擴大，還有社會經濟活動的兩對立等。確保僱用與經濟的回復都是密不可分」。日美外交關係優先確保上他表示，「這是我的基本主軸」。對於北韓綁架日本人問題，憲法修正的留下來的課題等則表示「我將好好的持續挑戰這些」。至於安倍經濟學遺留的問題他也表示「我會好好的繼承，但是會更進一步往前。」

在菅義偉出馬參選後，黨內主要派系的細田派（９８人）會長細田博之、麻生派（５４人）會長麻生太郎、竹下派（５４人）會長竹下亘也召開記者會，確定支持菅義偉參選。主要派系一起召開記者會也是非常罕見的例子。另一方面，二階派（４７人）與石原派（１１人）的幹部也與菅義偉會面，表達支持。

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