江戶浮世繪大師葛飾北齋 103件新畫作於法國發現

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英國大英博物館，在9月3日宣布在法國找到了日本江戶時代的浮世繪師葛飾北齋的未公開的素描約100件以上，未來將進行收藏。目前規劃明年開始展示，相關的網站已經公開部分作品。這位對世界藝術有著絕大影響的日本代表性畫家，居然出現「失落的作品」，還能有鑑賞機會，實為罕見。

根據大英博物館資訊，目前找到的是1829年「萬物繪本大全圖」中原先預計所插入，但是卻沒有出版的插畫約103件。原本這些作品都被洗後日本美術的收集家，法國的寶石商人亨利維維爾（Henri Vever，1854-1942）所擁有，但是在1948年於巴黎被拍賣後，就一直歸屬於法國的私人收藏家。

這些畫作在去年備再度發現在美術機構的支援下猶大英博物館一起購入。大英博物館館長費切（Hartwig Fischer）表示「這些收藏品可以加進來的話真的是非常棒，這是劃時代的改變」。

這批作品的製作時間，被預估是在葛飾北齋代表作「富嶽三十六景」（1831～33年左右制作）前，當時他因為中風以及第二任妻子過世等影響，相對起來他的創作少了一些。以此為發現契機， 未來對於葛飾北齋生涯的看法跟歷史呈現可能有所不同。



尋獲的葛飾北齋作品（大英博物館提供）



尋獲的葛飾北齋作品（大英博物館提供）

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