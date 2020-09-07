悠仁親王滿14歲 開學後開心享受校園生活

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日本皇室秋筱宮親王夫妻的長男悠仁親王殿下，在9月6日迎來14歲的生日。悠仁親王現在是御茶之水女子大學附屬中學校的二年級生。受到新型冠狀病毒的感染擴大影響，從2月下旬開始到6月為止，學校一直都停課。

悠仁親王殿下在住的宮邸內持續每天寫作業跟網路線上授課，在度過了比往年都還要短的兩週暑假之後，悠仁親王殿下活力充沛的展開新學期生活。

根據宮內廳的消息，日前一年級第二學期展開學生發表會，悠仁親王殿下與其他學生同一組一起發表課題。學校也安排了特別支援學校的老師還有畢業生，讓學生們體驗坐輪椅的辛苦、了解身障者的需要等等狀況，給予他們很多學習機會。

悠仁親王殿下在學校停課的期間，除了唸書跟寫作業之外。他也對自然生物抱持高度的關心，自己設定課題來做研究。他在5月的時候也跟著家人與皇室職員等一起製作醫療用的抗菌衣物，寄贈給秋篠宮親王擔任總裁的恩賜財團濟生會。受到新型冠狀病毒的影響，秋篠宮一家人也常常一同在網路上聽取專門家的意見。



在皇室赤坂御用地散步的秋篠宮親王與悠仁親王殿下＝8月10日、東京都港區（宮内廳提供）



橫拿相機的悠仁親王殿下、身旁是秋篠宮親王＝8月10日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）

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