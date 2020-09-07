海神颱風侵襲九州後北上 近700萬避難勸告 40多萬戶停電

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大型颱風海神在9月6日晚上到7日清晨持續，以強大的威力肆虐九州西邊海岸後持續北上，在早上的時候以強烈的威力持續朝對馬海峽進逼。長崎縣也有非常強烈的風雨。日本氣象廳持續呼籲，除了暴風與強大風浪外，大雨所引發的土石流災害或是、低窪地浸水、河川水位上漲等，都是需要提防警戒的對象。

根據總務省消防廳以及各縣市的數據統計、九州地方目前有22人受傷。其中鹿兒島縣有2人重傷。輕傷者則是福岡縣有2人、山口縣有4人、佐賀縣有1人、長崎縣有2人、鹿兒島縣有6人，合計為20人。 目前有87萬戶約182萬人受到避難指示總共約有320萬戶約694萬人被提出避難勸告。

根據九州電力統計，在9月7日上午8點以前，還是有福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島各縣共41萬戶呈現停電狀態。

颱風海神目前在7日早上慢慢朝著朝鮮半島東南部登陸，暴風圈相當廣泛，未來包括九州北部以及中國地區西部還是會發生影響力。從關東到東海、近畿、四國的太平洋一側等可是從南方開始有濕暖空氣流入，兩相會合將發生激烈的降雨。

長崎市的野母崎則是在７日凌晨1時45分時測到最大瞬間風速59.4公尺。長崎縣五島市・福江這是在凌晨2點左右測到1小時降雨量88.0公厘。

颱風海神在7日早上6點後、從長崎縣對馬市西南方30公里持續以時速40公里慢慢往北前進。中心氣壓為950百怕、最大風速為40公尺、最大瞬間風速為60公尺。東側280公里以内與西側165公里以内為風速25公尺以上暴風圈、東側700公里以内與西側440公里以内為風速15公尺以上強風圈。

7日預想的瞬間最大風速為九州北部60公尺、九州南部與中國、四國、近畿35公尺、東海與奄美30公尺。海象非常不穩、波浪高度為九州北部・南部與四國10公尺、近畿與奄美8公尺、東海7公尺、中國與沖縄地區5公尺。需要慎防沿岸的高海浪所造成的浸水災害。

8日白天早上6點前所預測的24小時雨量較多的區域、東海300公厘、四國250公厘、九州北部與關東甲信200公厘、近畿150公厘、九州南部100公厘。



受到颱風海神的影響，海象相當不穩定。７日上午、福岡市東區志賀島

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