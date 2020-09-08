颱風海神肆虐九州、山口 2人死亡4人失蹤82輕重傷

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颱風海神在9月6日到7日間在九州北部西海岸以強大威力持續北上，目前包括鹿兒島縣阿久根市與佐賀縣鹿島市等已經有2人死亡，宮崎縣椎葉村發生土石流一共有男女4人失蹤，無法確認狀況。此外，從九州到山口縣等總計有82人受到輕重傷、熊本縣則有4人重傷、鹿兒島縣則有2人。根據九州電力統計，九州最大一度曾經達到 475910戶停電，目前仍未全部解除。

鹿兒島縣阿久根市，一名約70多歲的女性在前往有人家避難的時候不小心跌落到溝內，雖然緊急送往醫院，但仍因為頭部創傷不幸身亡。佐賀縣鹿島市則發生一位50多歲男性，為了要修補自家窗戶，從二樓不慎摔落身亡。

根據宮崎縣警局與椎葉村公所，村內一個與住宅相鄰的建設公司被土石流捲入，隨後經營公司的70多歲男性雖然自己逃了出來，但是60多歲的妻子與30多歲的長男，還有2位在公司上班的20多歲越南人則是下落不明。老闆被送往檢查後只有骨折，目前沒有生命危險。

該經營公司的男性表示，發生土石崩落的時間點大約是9月6日的下午8點左右，在7日早上前往當地救援的消防團男性發現了他並幫忙救助。2位越南人住的宿舍比較靠近危險區域，當時老闆稱有叫他們先來公司避難比較好。

根據日本氣象廳估計，椎葉村在9月7日凌晨1點左右，48小時累積雨量是觀測史上最高的476.5公厘。

根據各縣的整合統計，受傷者分別為熊本縣19人、長崎縣15人、福岡縣13人、鹿兒島縣12人、山口跟宮崎、佐賀縣各有7人、大分縣2人。



受到颱風海神強風吹倒的路樹＝7日下午、長崎市



受到颱風海神的強風下吹倒的空屋＝7日下午、鹿兒島縣枕崎市

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