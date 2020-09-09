自民黨總裁選戰 3候選人改憲有共識 經濟有溫差？

Newsfrom Japan

出馬參選自民黨總裁的三位候選人、前自民黨幹事長石破茂、官房長官菅義偉、 以及自民黨政調會長岸田文雄等，在9月8號一起集結起來舉辦記者會，未來將就政策進行辯論。3位同時對於憲法修正案表示相對積極的態度，不過在經濟與安全保障政策上，3位候選人跟安倍政權過去的路線還是有溫差。

石破茂引用自己在2012年所參與起草的憲法改正草案表示「應該要立即回到這個點上」。有關政黨相關的條文將追加在憲法中，他也提及黨內意見決定，還有資金流向等都需要透明化，他說「我們黨應該要先站在前面，深化議論。對於憲法改正我們必須採取最快的行動」。

菅義偉本人則是拿出2018年自民黨統合，並且就自衛隊明記等4個項目憲法修正案表示「未來我成為總裁之後，會好好挑戰這個議題」。他並表示期待目前放置在參眾兩院的憲法審查案可再被討論。岸田文雄則表示：「希望讓國民大眾一起好好的有思考的機會，這才是最好的」，並表示就過去的4個項目為基準來好好的跟國民大眾討論。

有關於安倍經濟學方面，菅義偉表示，將持續改善雇用條件，還有對於地價上升的問題展開改革，將沿用過去的路線穩定經濟。受到新型冠狀病毒的感染擴大，經濟一直沒有出現起色的影響。雖然官方導入「go to travel」活動，想要全力振新觀光經濟，對於日本的電子行政方面，將推廣「數位廳」

岸田文雄表示，身為政調會長，對於安倍經濟學方面有著非常大的評價，也認為「得到非常大的成果。」更重要的是接下來該交付給誰這個任務？所得分配不均，還有待遇差距過大等如何調整轉換？將是他的主張。石破茂認為，安倍經濟學在地方經濟還有第一次產業、中小企業、女性勞動力等潛在的可能並沒有特別評價，甚至還認為「做得還不夠」。他認為將來跟地方創生等的合作，才是他要強化目標。

在外交還有安全保障等相關的議題上，菅義偉則認為「美日同盟基準」、「自由開放的印太地區」、「戰後外交的總決算」等等安倍政權，過去都做到的路線上他會持續繼承。北韓綁架日本人的問題、還有洲際彈道飛彈防禦系統等，現在的政權所累積下來的課題，他會持續的好好努力改進。

另一方面安倍晉三過去曾經表示，不排除擁有對敵方基地有攻擊能力的武器等等，石破茂則是認為「在美日安保的關係上，如果不好好守護，而持續提出對於敵人基地的攻擊論點，那是相當危險的」。岸田文雄則表示，在討論這些議題上本身有他的意義在「有許多的複雜議論，在法律上還有技術上有很多沒辦法釐清的點都很多」，要求更慎重的檢討這論點。

現在政權的官房長官菅義偉表示「將會密切關注黨內的討論，作出妥善的回應」。



自民黨總裁選戰公告後，出席發表演說的石破茂前幹事長(從左邊起)、官房長官菅義偉、 以及自民黨政調會長岸田文雄＝8日下午、東京永田町的黨本部



出席共同記者會的自民黨政調會長岸田文雄(從左邊起)、官房長官菅義偉、 以及石破茂前幹事長＝8日下午、東京永田町的黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]