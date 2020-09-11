秋篠宮紀子妃滿54歲 對長女次女婚事保持寬心

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秋筱宮親王紀子妃，在9月11日迎來54歲的生日。早在先前，紀子妃就已經就宮內廳記者會的質問進行文書回答。在新型冠狀病毒的對應上，紀子妃對於醫療從事者表達感謝之意，並說：「希望感染症的狀況早先一步控制。期盼大家將來都可以迎接穩定安樂的生活。」對於長女真子公主結婚延期則表示：「我對於長女的心情給予最大的範圍尊重。」

新型冠狀病毒感染擴大嚇，秋篠宮家持續在網路上聽取各行專家的意見。在8月10號的全日本高中綜合文化祭開會儀式上，一家也用網路方式欣賞。紀子妃表示：「網路交流擴大了溝通的無限可能性」，當然對於跟人直接見面的好處，紀子妃也表示：「根據狀況的不同，有更豐富的溝通經驗。今後會讓我們獲益良多。」

長女真子公主（28）原先結婚儀式因故延期兩年半。紀子妃則表示：「希望持續透過對話，以身為母親的身份感受女兒的心情，再一起思考才是最重要的」紀子妃也說：「有很多意見相同，當然也有很不同的地方」對於現狀如何？紀子妃則是沒有再多做說明。次女佳子公主（25）未來如果結婚，她也表示：「將側耳傾聽女兒的感受，持續對話是最重要的。」

此外，天皇陛下即位儀式等相關活動順利舉辦，紀子妃則說：「這個是再也高興不過了」今後也將跟秋筱宮親王（54）一起輔佐天皇與皇后両陛下。



在赤坂御用地眺望木瓜樹的秋篠宮妃紀子＝8月14日、東京都港區（宮内廳提供）

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