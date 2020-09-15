設立數位廳、強調會工作的內閣 菅義偉總裁正式上路

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自民黨新任總裁菅義偉官房長官，在9月14日舉辦記者會。強調數位化的「數位廳」將正式成立外，就任首相之後也會就有相關法令立刻進行研擬。數位廳的「司令塔」長官也會立刻設置，未來朝官民一體的數位化全力前進。

菅義偉對於設置數位聽一事表示，這是對於省廳間的「橫向溝通打破」有著絕大象徵意義。所以在此基準上我們會朝著法案改革加速準備，「最終的目標是希望只要有著國民身份卡（My Number Card）等，不用前往當地的市公所等，不論24小時365天都可以辦任何行政手續。」

另外一方面建議為對於日本北方領土問題等表示是個島嶼歸屬的主張是相當明確的我們會就此基準來做交涉，強調要求四個島嶼歸還的立場沒有改變。外交是綜合力的展現。 方方面面的各項事物都會驅動。對於俄羅斯總統普丁之間相關的聯繫上也表示，將會借用安倍晉三前首相，與森喜朗前首相的幫助盡力來跟對方交涉。

關於憲法改革相關的問題上，菅義偉也表示：「我會好好挑戰，首先參眾兩院的憲法審查會重新啟動是相當重要的。我們會在此議題上先議論。讓國民對議題關心度變高是更重要的。」

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