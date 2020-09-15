百歲人瑞突破8萬人 日本成「真‧高齡大國」

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日本厚生勞動省在9月15日的調查，全日本超過100歲以上的高齡者已經來到80450人以上。這也是統計以來首次超過8萬人。9月21日是日本的「敬老之日」，政府先集結全國居民基本台帳登記後，發現破百歲的高齡者比去年還要多出9176人。這也是50年以來最多的更新記錄，女性則有70975人，佔了88.2%。

100歲以上的高齡人士統計開始於1963年。當時全國只有153人，但是在1981年的時候突破1千人，1998年突破1萬人，2012年11月已經超過5萬人，去年更是增加最大幅度，來到4千多人。根據厚生勞動省的擔當責任者表示，今年為何會大幅增加原因是「1920年的出生人口跟前後相比多了非常多。」

平均人口10萬人中，有63.76人的百歲高齡人士。根據日本都道府縣來表示，島根縣為最多，有109.89人。最少的則是埼玉縣的40.01人、愛知縣的41.79人與千葉縣的45.98人。這3個縣也是連續31年以來最少高齡者的縣。

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