安倍內閣總辭職 3188日在職史上最長

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日本安倍晉三內閣在9月16日上午的臨時閣議中正式宣布總辭職。安倍晉三首相的在職日數，包含第一次政權在內總共有3188日，第二次政權以來連續在職日也來到2822日，都是憲政史上的最長紀錄。除了新設置國家安全保障會議（NSC）及內閣人事局等，確立由「官邸主導」的場面外，任內疑似指示財務省竄改公文書等，留下政權正期化的「負面遺產」。

安倍晉三在總辭職上，面對記者團表示「奪回政權以來，面對經濟重建、守護國家利益外交等我們都盡心盡力。許多問題我們都跟國民大眾一起挑戰，這是我的榮幸。我在此表達我深深謝意」。

安倍在2006年9月以二戰後最年輕的姿態就任首相。但是，參議院隨後出現席次大減、加上痼疾「潰瘍性大腸炎」惡化緣故，在2007年9月第一次總辭職。

隨後，回歸到在野黨的自民黨，他也以自民黨總裁身分再度回鍋，2012年12月的眾議院選戰中打破既有的民主黨，睽違5年奪回政權。在經濟復興最優先的立場下揭開了安倍經濟學的帷幕，創造了相當穩固的支持率。在國會選舉接連拿下勝利之下，創造了「安倍一強」的穩固政權基石。

除了以憲法解釋變更「集團自衛權」的限定範圍外，跟美國的川普總統也結下良好的關係。另一方面，雖然表示強烈慾望想改善與北韓的日本人綁架問題，俄羅斯的北方領土問等都未能成功，最大願望修憲也沒有辦法完成。

今年以來，因為新型冠狀病毒的對應下安倍持續繁忙，終於導致潰瘍性大腸炎再度出現惡化。更新連續在職日的第4天，正式因為健康因素，在8月28日提出辭呈。



面對各家媒體回應問題的首相安倍晉三＝16日上午、首相官邸



在臨時閣議上現身的安倍晉三首相（中央）等＝16日上午、首相官邸

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