習近平李克強齊恭賀菅義偉 岸信夫中國提防？

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中國國家主席習近平在9月16日，對日本新任首相菅義偉發賀電，強調「中日是友好的鄰國，長期安定的穩定發展，對於兩國人民有根本的利益」，未來兩國關係講會持續強化。總理李克強也發出賀電。日本新首相誕生，國家主席與總理兩邊都發出賀電是非常罕見的回應（外交部人士），可見得習中央對於日本政局想當重視。

中國外交部發言人汪文斌則在記者會上表示：「菅義偉過去幫助建構了與中國安定的外交關係，我們給予高度評價」。

菅義偉首相在7年8個月的任期一直輔佐前首相安倍晉三，只是中國對於「菅內閣是否會對中國繼承安倍過去的路線表示一定的懷疑」（日本專門人士）。9月15日的共產黨黨報，人民日報體系下的環球時報社論則說「（菅義偉政權）會在美日同盟的基準下，與中國發展關係，將他們利益最大化」。

另一方面，環繞在沖繩縣與尖閣諸島（台灣稱釣魚台）的相關問題，中日關係還是有相當立場的不同。中國特別對於安倍晉三前首相的弟弟，與台灣關係深厚的防衛大臣岸信夫表達警戒。汪文斌也在記者會上表示：「兩國的防衛部門將會強化交流，在堅守『一個中國』的政策下，希望日方能夠避免任何形式與台灣往來」。



與中國國家主席習近平（右）握手的自民黨幹事長二階俊博＝2019年4月、北京（AFP時事）

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