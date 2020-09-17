菅內閣正式開工 菅義偉「為了國民拿出成果」

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日本新任首相菅義偉內閣在過了一夜之後於9月17日正式啟動菅義偉首相在首相官邸前面對記者團時表示他的心境：「這是全新的開始，這是『為了國民工作的內閣』，在開始之後將拿出成果，這樣才可以回應國民的期待」。

菅義偉首相約在早上6點40分左右，搭乘公務車從東京赤坂的眾議院議員宿舍地下停車場出發後前往官邸。根據相關人士表示，菅義偉在就任前每天早上都會有散步的習慣，這次他改在官邸的草坪上散步，隨後他前往附近的飯店用早餐兼出席會議，之後就回到官邸。

另一方面，新任官房長官加藤勝信則是從東京都的自宅出發，並對記者團表示：「政府全體都會依照首相的改革案一個一個確實實施。我也會確實履行我官房長官的角色」

菅義偉首相內閣所創設的重要課題「數位廳」，首屆數位改革大臣平井卓也在接受職員們的拍手下首次登廳。他對記者團表示：「數位廳與my number受到很多人的關注，我感受到速度要加快，今天進去後就立刻你擬定相關行程。」



進入首相官邸、面對記者團採訪的新首相菅義偉＝17日上午、東京・永田町



組閣後經過一晚，面對記者團採訪的新任官房長官加藤勝信＝17日上午、東京都澀谷區



首次「登廳」面對記者團採訪的數位改革大臣平井卓也＝17日午前、東京都千代田區（官方代表攝影）

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