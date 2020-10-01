民意調查：東京奧運「有條件舉辦」最好？最愛體育選手依舊是一朗

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根據民意調查公司中央調查社在9月30日的調查，針對日本全國運動相關的民調發表結果。延期到明年夏天的東京奧運・帕運，因為受到新型冠狀病毒的影響，入場者勢必受到限制。有關於這項限制，有58.5%的人回答「應該限制然後再舉辦」，有15.6%的人則是回答「不應該繼續舉辦」，有11%的人回答「應該以無觀眾的方式舉辦」，而最後則是7.2的人認為「沒有必要做出限制」。

對於東京奧運的舉辦，共有62.4%的人回答「相當期待」與「還算期待」，最受到期待的競技項目，去年是第二名的馬拉松，今年變成第一名，跟游泳兩個項目互相對調。

而在最喜歡的運動選手方面，過去活躍在美國職棒大聯盟西雅圖水手隊，去年3月正式退休的鈴木一朗，則是連續兩年第一名。第二名則是男子網球競技選手錦織圭（日清食品），第三名則是活躍在大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平。

這項調查從今年7月3日至13日為止，針對全日本20歲以上的男女為對象，然後個別實施調查，總共有1202人回答該問卷。

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