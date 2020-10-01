新型冠狀病毒疫苗免費接種 政府已編列預算

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日本政府在9月30日確定，往後不論是國內外開發中的新型冠狀病毒疫苗，只要是日本國民，在疫苗接種上都將免費。這項方針在明年前半年的時候將做確認，相關費用全部由國家來負擔。而目前有關費用，在今年度的補正預算案上已經追加了6700億日圓預算。因此，厚生勞動省將在下一週開審議會，正式確立接種免費方案。

根據多位政府相關人士表示，政府在疫苗的接種免費想法上，當初就決定國民不該自己負擔，而且並需快速的做好接種。加上冬天也是流感的高峰期，為了防止兩邊都一起流行，政府將做好萬全準備。

新型冠狀病毒疫苗的開發，現在在美國跟英國進展迅速，日本政府已經跟美國的Pfizer與英國的阿斯利康製藥製藥公司做好疫苗的供給合作，雙方達成基本協議。而在預備費用上面，內閣已經在9月8日時候做出決議，日本政府只要隨著疫苗開發順利進行，預計將在今年年底以後，就可以開始陸續實施接種前置作業的各項準備。

另一方面，新型冠狀病毒的疫苗接種上，有可能打一次不一定會獲得完全免疫，也因此政府在明年度的預算案上，也會在加購大量的疫苗來做準備。但是未來如果再接種第二次的話，是否要自己負擔費用，政府還在檢討當中。

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