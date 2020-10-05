時尚大師染肺炎 KENZO創辦人高田賢三過世

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【巴黎時事】擅長使用華麗顏色與花紋的名牌「KENZO」創辦人，同時也是世界知名的時尚設計師高田賢三，在感染新型冠狀病毒後，於10月4日過世，享壽81歲。高田的公關已經證實此事。

來自兵庫縣的高田賢三，在1958年進入剛剛接收男性學生的文化服裝學院，並在隔年進入該學院的設計科就讀。在後來被稱為「華麗的第九期生」中，同學年的有創立NICOLE的松田光弘、JUNKO KOSHINO、PINK HOUSE的金子功等日本最具代表性的設計師大師們齊聚，成為的互相彼此刺激、鼓勵成長的好對手。

在經歷一般婦女服飾設計師後，高田在1965年前往法國，1970年在巴黎創造自己的品牌「KENZO」。在時尚界從過去的高級特製服裝、到固定成衣的轉型期間。高田用鮮豔的花紋、不斷搭配還有民俗風格的點綴設計，讓巴黎時尚圈吹起的新風潮，得到的全世界相當高的評價。

在1984年時，高田得到法國政府藝術文化勳章，在東京也開啟了自己的專屬時尚秀。

在1999年，高田得到日本政府紫綬褒章，同一年的春夏時尚秀中，在自己的品牌30週年集大成後，高田離開的自己創立的KENZO，再次獨立設置自己的新品牌。在2004年時雅典奧運，他也替日本選手代表團設計制服，到晚年依舊相當活躍一線。



時尚設計師高田賢三

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