朝向簡樸化奧運邁進！ 官方削減300億日圓經費

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東京奧運、帕運委員會，在10月7日於網路上召開國際奧運委員會理事會。對於目前延期的東京奧運預算上，未來將以簡樸化為前提，削減大約300億日圓的金額。

簡樸化的52個項目中，削減額度最大的是會場內使用空間、照明、觀眾席、票券販賣場所，與該競技體驗用的帳篷等，大約150億日圓。

其他的削減額度較大的項目，包括組織委員會的工作人員計劃改定（約30億）、奧運會要召集的相關人士（約5萬人）約減少10-15%、競技會場與選手村裝飾費用減少（各約10億円），相關人士的巴士等輸送用具減少 ，慶祝活動裝飾費用減少（約8億円），提供比賽用服裝設施的減少（約5億円）等。

朝向簡樸化的奧運活動，並不會減少選手跟競技項目，原先預計縮小幅度的開幕典禮與閉幕典禮，則因為電視播送契約的關係，國際奧委會沒有同意，目前暫時停止討論。簡樸化後所削減的300億日圓，是根據去年12月東京奧運組織委員會所出版的第四版計畫中為主，佔計畫總額1兆3500億日圓的2.2%。東京奧運組織委員會事務總長武藤敏郎表示：「改訂的結果超乎我們想像。但不只在這些項目，未來如果可能還會在費用上做出調整」。



國際奧會結束後出席記者會的東京奧運、帕運組織委員會會長森喜朗（右）及事務總長武藤敏郎＝7日午後、東京都中央區（官方代表攝影）

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