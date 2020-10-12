用外文傳承地震的傷痛 日本東北展開口譯研修

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2011年的311大地震，日本受到相當慘痛教訓。為了傳承這樣的記憶，當地目前正在對這樣的記憶導覽行程做口譯研修。訓練場所就位於宮城縣的南三陸町。受到新型冠狀病毒的感染未來有可能告一段落時，會有更多對於防災相當關心的外國人觀光客前來，以此為目標，未來將提供多種語言導覽。目前暫定兩天一夜的研修中，有來自東北的11位人士參加，為將來可以實際說明還有立刻口譯等技術作持續訓練。

這項研修為日本復興廳作為交流擴大事業中的其中一環，傳承地震記憶的一般財團法人「3.11傳承之路推進機構」等主辦，在10月的3日與4日時已經先行進行研修。

位於該町志津川的高台上、避難場所及慰靈場所等「遙望海的生命森林」及地震過後的遺跡、未來都將有英文導覽說明及文字翻譯。而未來在晚上的時候，導覽行程預計將在「南三陸旅館觀洋」與口譯人員等交換討論，當初這所旅館曾收容600位避難者。

這次的研修總共有70人報名，「為了要更鮮明地傳承地震記憶」，官方挑選以東北地區為主的11人。一名自稱通過口譯導覽士資格，來自宮城縣気仙沼市，32歲的千田遊人說：「我想參加最大的原因，就是想後貢獻家鄉。這次研修聽到別人的口譯技術，讓我也有很大的學習，希望將來可以成為災區的口譯，好好活躍在第一線」。



位於宮城縣南三陸町遙望志津川灣的高台上，傳承地震記憶部的阿部寛行先生（左邊第2人）在說明後，由研修參加人士進行翻譯。

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