曾幫翁倩玉、鄧麗君與歐陽菲菲譜曲 作曲家筒美京平80歲過世

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歌手尾崎紀世彥名曲「直到在相會之前」與台灣歌手翁倩玉的名曲「愛的迷戀」，譜出過無數昭和時代名歌曲的作曲家筒美京平（本名渡邊榮吉）在10月7日、因為吸入性肺炎過世，享壽80歲。來自東京都的他，葬禮將由身邊的近親替其完成。

從小開始他就學習彈鋼琴在青山學院大學的時代開始接觸到爵士音樂因此沉迷在大學畢業之後一邊在唱片公司工作一邊接受作曲家椙山浩一指導之後自己獨立在1968年時發表石田Ayumi的名曲「Blue Light Yokohama」就此知名度大開。

隨後包括「木綿手絹」及「飛向伊斯坦堡」、近藤真彥的「運動鞋藍調」等跨越數個世代的名曲就此誕生，都成為了膾炙人口的歌謠。進入2000年後，也幫TOKIO作曲「AMBITIOUS JAPAN」，創作力道絲毫不減。其中他也幫「怪物君」及「海螺一家」等卡通作曲，一生作曲數量接進3000首。

「直到在相會之前」在1971年、「愛的迷戀」則在1979年得到日本唱片大賞。2003年他獲頒日本紫綬褒章。



作曲家筒美京平



作曲家筒美京平（家属提供）

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