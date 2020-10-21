英國政府研究 俄國駭客多次攻擊東京奧運相關團體

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【倫敦、華盛頓時事】英國政府在19日公布，俄國的情報機構對東京奧運‧帕運的相關團體展開駭客攻擊。攻擊少說從3月奧運宣布延期之後就開始。英國官方擔憂東京奧運的相關駭客攻擊今後會愈來愈多，甚至會影響到日俄的外交關係。

英國政府表示，攻擊方被認定是俄軍參謀本部情報總局（GRU）所發動。攻擊對象以奧運的主辦單位及相關物流與贊助商等。具體的被害數字尚未明瞭，但根據英國泰唔士報表示，英國的國安當局曾經一度想組織相關的攻擊計畫。也有俄國的情報員偽裝成北韓與中國的情報員來進行攻擊的跡象。

英美兩政府同時也表示，GRU在2018年2月，韓國平昌舉辦冬季奧運的時候就已經進行駭客攻擊。美國司法部在19日也表示，當年有6位GRU的情報員對官方的網站與伺服器展開攻擊。

俄國因為過去有選手服用禁藥導致被禁賽，因此平昌冬奧與國際奧會、選手或是韓國政府的網站可能因此被復仇。英國情報單位認為，當初他們想惡意妨害平昌冬奧順利舉辦。將惡意的後門程式植入相關的IT系統後，韓國當局如果沒有適當採取對策，可能被害範圍將會愈來愈大。

GRU也被認為在2016年的總統大選時惡意操控了伺服器攻擊，企圖影響美國總統選舉結果，美國司法部也有查出該組織在2017年的法國總統選舉時，對現任總統馬克宏陣營進行一連串攻擊。



設置於日本體育協會與日本奧運委員會（JOC）、相關加盟競技團體事務所前面「日本體育奧運廣場」前的奧運官方標誌與國立競技場＝7月23日、東京



10月19日，華盛頓的司法部記者會，對於俄國軍隊6位情報人員發佈國際刑事咎責（AFP時事）

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