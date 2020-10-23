皇室真子公主滿29歲 善用網路線上過生活

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日本皇室秋篠宮家長女真子公主在23日迎接29歲的生日。收到新型冠狀病毒的影響，今年她並未出席日本地方的任何活動。受到限制外出的公務活動中，她在自家的宮邸善用網路活動，在新型冠狀病毒的影響下仍跟專家進行30次的線上對話，也常常上相關網站獲取知識。

根據宮內廳的消息，她以日本工藝會的總裁身分在網路上鑑賞相關作品，並選定了總裁賞。9月的時候睽違8個月出席公務活動時也參訪了展覽會，並出席頒獎典禮。而她也以名譽總裁的身分，線上從日本網球協會副會長等說明現況，也在宮邸觀賞了大坂直美的網球比賽。美網拿下冠軍的那刻，她對大坂一路以來到冠軍的艱辛深有感觸。

專門是博物館學的真子公主，目前也在國際基督教大學的藝術科學修習博士課程，中途雖然學校未開放，但仍持續研究。同時也在東京大學綜合研究博物館擔任特任研究員。

目前跟在美國留學的小室圭（29）等結婚儀式，伴隨著因為皇位繼承一連串的活動延期的緣故。皇嗣職大夫加地隆治表示，新型冠狀病毒感染擴大跟皇室的日程等還會有些變動「可能會有些什麼發表吧」。



欣賞紫薇花的秋篠宮家長女真子公主＝6日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）



跟妹妹一起合照的秋篠宮家長女真子公主與次女佳子公主＝6日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）

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