日本召開臨時國會 聚焦學術會議問題攻防

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日本在26日召開第203次臨時國會。這也是在9月菅義偉政權上路後首次召開國會論戰。菅義偉首相訴求打破行政間藩籬，表現出相當強烈的改革姿態。在野黨則聚焦在日本學術會議的問題，將詢問有關6位會員候補為何被拒絕任命。政府的新型冠狀病毒對策也將成為論點。

首相在26日，在即將公開演講前在首相官邸面對記者團時表示「為了國民工作的內閣，在應該做的政策上給出大方向、對於政權的營運上展現出更大的決心」。

立憲民主黨的黨魁枝野幸男，對於眾議院議員們在任期結束前只剩一年，在最後這一年的時間表示「這一年將全力在地域與國會間好好活動，做出在生命與生活間好好防護新型冠狀病毒危機的國會」。

這次的會期將到12月5日為止，共有41天。除了將就英日自由貿易協定、新型冠狀病毒的疫苗接種法案進行審議外。執政黨也將就憲法改正的國民投票的方便性等處理國民投票法修正案。

在野黨則將就學術會議的問題跟首相質問。首相的任命權是否仍維持過往的「形式任命」，除了將回溯過去國會的答辯外，為何會除去這六人，也不排除請官房副長官杉田和博到國會親自說明。



在臨時國會召集前面對記者採訪的菅義偉＝26日上午於首相官邸



在立憲民主黨兩院總會上發言的主席枝野幸男＝26日上午於東京永田町眾議院第１議員會館



開會中的眾議院本會議＝26日午後、於國會議事堂

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