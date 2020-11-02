疫情下的萬聖節自肅 澀谷十字路口變裝人潮少

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今年10月31日的萬聖節，跟往年年輕人大幅度聚集相比大幅不同，東京澀谷的十字路口附近，呈現自肅狀態。受到新型冠狀病毒的感染擴大，週末雖然有很多人造訪，但是做萬聖節變裝的人很少，沒有出現大幅度混亂。

從兵庫縣姬路市前來，裝扮成人氣動畫「口袋怪獸」角色的17歲高中生表示：「新型冠狀病毒很可怕，意外還是有一點人裝扮前來，太好了」展現出笑容，但也表示複雜的心情說：「變裝的人還是有點少，有些可惜」。

裝扮成電影「小小兵」角色的23歲公司職員則說，這是他第一次以變裝姿態來這，他說「跟電視上看起來人確實少了些，但還是會好好享受」，表達興奮之情。

裝扮成宮崎駿電影「神隱少女」角色無臉男，來自千葉縣船橋市的30多歲男性表示：「我從四年前開始每一年都會參加，但今年差不多只有往年三分之一吧。道路也沒有這麼髒亂了，感覺設施健全許多」。

在澀谷的十字路口與中央商店街，持續有警視廳的警官高舉警戒，並用擴音器表示「不要造成過密狀況」、「不要站立太久」等呼籲人潮保持流動。



因應萬聖節活動在澀谷車站前出現的變裝人士＝10月31日午後、於東京都澀谷區

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