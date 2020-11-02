大阪都投票未成案 松井一郎市長認輸屆滿後退休

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將大阪市廢止，並成立新的4個特別區重新編為「大阪都構想」的第二度投票，在11月1日舉行投開票，反對票最後以稍微姿態勝出贊成票。大阪市未來仍將以政令都市姿態繼續存在。長年推進大阪都構想的日本維新會主席松井一郎（現任大阪市長）在召開記者會時表示「身為政治家」必須要對此做出承諾，將在2023年4月市長任期屆滿後從政治界退休。

當天有權者的投票數為220萬5730人，總投票率為62.35%。跟2015年相比稍微降低4.48%。

大阪都構想原本是維新會一直以來最重要的政策，松井一郎跟大阪府知事吉村洋文也把這次的視為「最後機會」。投了兩次票還是反對佔多數。吉村洋文表示「我任內不會有下一次的大阪都構想投票」，從2010年以來的都構想暫時告一段落。

維新會也要面對下一次的眾議院選舉，將要對政策有根本性的改革。吉村洋文本身也對自己的未來表示「（2023年4月前）希望能做完任內。最終要怎麼做會在任期結束前做出判斷」。



接受投票結果，出席記者會的大阪市長松井一郎（右）與大阪府知事吉村洋文＝1日夜、大阪市北區

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