觀光客銳減食物缺乏 奈良鹿上山求餌

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受到新型冠狀病毒影響，觀光客比往年減少許多，同時也反映在奈良公園的鹿上。當地的鹿不再食用觀光客給的鹿仙貝，而是自己尋找樹木果實，生活環境也從觀光客集中的公園中心慢慢往山林移動。在市中心出現的機率也慢慢增加，也會出現食用商店的商品等，這樣的另類受害開始增加。

當地的鹿目前生活在奈良山林地帶與中心地帶等，棲息環境約為511公頃，約有1300頭左右被指定為天然紀念物的鹿生活，一年約有1300萬觀光客前來訪問。

根據北海道大的調查，原先棲息在中心部的鹿，在6月的調查中，跟新型冠狀病毒擴大前相比，減少約3成左右。

另一方面，受到新型冠狀病毒影響，在2月之後鹿的生活環境開始往山林地帶遷徙。該大學的助理教授立澤史郎（保全生態學）表示「過去靠著觀光客的鹿仙貝生活，但現在牠們目光轉移到自然植物上，漸漸離開公園中心地帶」。

根據奈良市，緊急事態宣言時期（4月16日～5月14日），訪問公園的觀光客比往年減少85%。4月訪問奈良市內的外國觀光客幾乎是零。

週邊的田地與花壇等也被鹿給破壞，影響到居民的生活，有住在當地公園附近50多歲，經營花店的居民表示「我的香菜盆30個都被鹿給搗亂」。進入7到8月之後，幾乎每天都會目擊鹿的出現。根據該縣統計，目前跟鹿有關的被害求救案件，從4月到10月以來上升到36件，比去年的24件還要多出許多。

助理教授立澤史郎表示，新型冠狀病毒確實影響到鹿的生活習性，不過「牠們只是不靠人類的施捨，轉為食用自然的餌，只是回到原來的生活姿態」。只不過，進入冬天之際，山林地帶的餌也會愈來愈少，如果觀光客沒有回流的話，有些體力或競爭力較低的鹿有可能會死亡。

一些鹿漸漸往市中心移動，有可能會對居民造成影響，助理教授立澤史郎說「街上鹿的身影增加，交通意外（好比跟車相撞）的可能性也會大增」。



奈良公園的鹿＝奈良市



奈良公園的鹿＝奈良市



在奈良公園內，鹿群們圍繞著購買鹿仙貝的觀光客＝奈良市

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