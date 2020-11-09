日本皇室舉辦「立皇嗣之禮」 秋篠宮親王宣誓將盡責

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宣誓日本皇室秋篠宮親王為皇位繼承順位第一位的「立皇嗣之禮」在11月8日正式舉辦。這也是日本憲政史上首位由天皇宣布親弟弟為皇嗣的儀式。伴隨上皇的退位、天皇陛下的即位，日本皇室的一連串儀式正式結束。

該儀式的重點儀式為「立皇嗣宣明之儀」，做為日本國事，該儀式在11點過後正式在宮殿「松之間」舉辦。天皇與皇后兩陛下與秋篠宮夫妻，還有其餘9位皇族在側，三權領袖及閣僚、地方自治體的代表、外交團等共46人參列。陛下身穿「黄櫨染御袍」、秋篠宮親王身穿「黄丹袍」親臨該儀式。

陛下言明「向國內外正式宣布，立文仁親王為皇嗣」，秋篠宮親王也回應「深刻理解身為皇嗣的職務，將切實履行」。隨後菅義偉首相也表示「我們一同從心底表達祝賀」並朗讀了祝詞的「壽詞」。

在該日的11點25分，宮殿「鳳凰之間」，陛下將皇室代代相傳，皇太子的守護御刀「壺切御劍」授予給秋篠宮親王。隨後，秋篠宮親王在皇居、宮中三殿等用馬車移動，跟著紀子妃一起前往報告「宣明之儀」舉辦的儀式。

在下午4點半過後，皇室在於松之間內，舉辦國事「朝見之儀」。秋篠宮親王重申對兩陛下的感謝外，陛下也回應「期盼作為皇嗣，您能堂堂正正完成各項任務」，皇后則表示「期盼您健全地履行各項職責」。

兩陛下跟秋篠宮夫妻隨後交杯、將筷立起來後，兩陛下也將祝賀品布料目錄交付兩夫妻。

在結束後，秋篠宮文仁親王夫妻前往仙洞臨時御所（東京都港區），向上皇夫婦報告後，再返回赤坂御用地。

立皇嗣之禮原先要在4月19日舉辦，但受到新型冠狀病毒影響而延期，為了防止感染擴大，「宣明之儀」參加人數比當初少了約300人。兩陛下、秋篠宮夫妻與首相以外其他人皆戴上口罩。祝賀宴會「宮中饗宴之儀」中，祝賀的記帳也取消。在儀式結束後，原先預定前往伊勢神宮的參拜也當面延期舉辦。



在「立皇嗣宣明之儀」上宣讀的天皇陛下＝8日上午、於皇居・宮殿「松之間」（官方代表攝影）



在朝見之儀上向秋篠宮夫妻致詞的天皇陛下＝8日上午、於皇居・宮殿「松之間」（官方代表攝影）



在朝見之儀結束後，相互交談的秋篠宮夫妻＝8日午後、於皇居・宮殿的南車寄（官方代表攝影）

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