拜登對日外交將重回務實 TPP暫時不會重新交涉

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【華盛頓時事】拜登在當選總統後，根據前美國政府高官透露，對日政策會從過去川普總統與安倍晉三的元首間關係、轉回到歐巴馬時代的「實務重視關係」。

該前高官表示「我們知道日本對於民主黨政權（重視美中關係）有些過度關心」。不過他也強調，前副國務卿布里根等拜登以前副總統時期的外交幕僚都強調一定要已同盟國作為最優先考量。首先要消除彼此過去的擔憂。拜登當然也會跟日本在內的同盟國一起聯手，思考如何對抗中國。

重要的焦點在於駐日美軍的經費，是否要由日本負擔一事，這位前白宮當局的人士表示「將委由實務經驗者重回過去的交涉手腕」，並表示「不會出現像是川普那樣過去法律制度以外的要求」。

此外，前總統歐巴馬時期，日本所主導的TPP跨太平洋夥伴全面進展協定目前應該會持續放棄。原因在於這次的搖擺州激戰下，鐵鏽帶等中西部激戰州對於市場開放還是相對謹慎。川普政權下回到過去的保護主義，一時間要轉換是相當困難的，拜登對此應該會有所考量，TPP再度交涉目前是微乎其微。

會出現明顯變化的，應該就是能源政策了。重視環境與強化規定的拜登就表示，將會在就任當天回到巴黎協定，阻止地球繼續暖化而努力。

為了要實現未來的零碳社會，將會持續大規模的投資，因此再生能源的電動車市場未來會持續擴大。在美國持續拓廠的日本汽車工業可望受惠，資源開發企業未來預計會有更多限制。



11月7日在達拉瓦州威明頓上發表勝利宣言的拜登，對太太吉爾比出勝利手勢（EPA時事）



豐田汽車在美國加州洛杉磯汽車展上所展示的新電動車「未來」模型＝2019年11月（AFP時事）

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