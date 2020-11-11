三一一後首次 日本官方同意女川核電廠再啟用

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東日本大地震（台灣稱三一一大地震）後就持續停擺的東北電力女川二號核電廠（宮城縣石卷市、女川町），宮城縣知事村井嘉浩在11日，原則同意該核電廠再度啟用。在跟石卷市的市長龜山紘還有女川町町長須田善明進行討論後，作出初步決議。

這也是核電廠因為大地震而受創甚深後，當地自治體重新同意核電廠啟用。東北電力持續加強安全對策工事，希望能在2022年再度啟用。

環繞在女川二號核電廠上，縣議會與石卷市議會、女川町議會等在贊成的陳情、請願上選擇再度啟用。縣內全部的市盯村長在9日的會議上，一部份的首長雖然表達反對，但是在知事、石卷市長、女川町長得出結論後也選擇尊重。

村井嘉浩當初相當重視縣議會與市盯村長的決定。在居民的公聽會上雖然大家對避難計畫等都表達不安的聲音，不過宮城縣當局也表示會落實訓練等加強實用效果，最後還是給予同意，讓手續持續進行。



親臨女川核電廠再啟用會議的女川町長須田善明、宮城縣知事村井嘉浩、石卷市長龜山紘＝11日午後、於宮城縣石卷市

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