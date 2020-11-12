電玩大廠卡普空遭駭 個資流出外也遭索鉅額贖金

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盜取企業內部情報進而要求贖金的駭客集團在11月11日，在網路上公布了從電玩大廠卡普空盜取的一系列資料。根據相關搜查人士表示，犯罪集團也跟卡普空表示要求贖金，大阪府警在接獲線報後，除了跟該公司了解狀況外，並進一步追查。

相關搜查人士表示，該犯罪集團的名稱為「RAGNAR LOCKER」，聲稱從卡普空公司拿了約1TB的資料，並數度發出警告。雖然一直跟該公司要求贖金，不過該公司在11日上午8點的截止期限前都不作回應，該集團已經先公布了其中67GB的資料。

由於閱讀該數據還須要下載特別軟體才能觀看，獲得特別通行證後才能觀看一部份的資料。卡普空針對這項說明，表示「從資安觀點來看，詳細情形不便表述，當下時間點我們也無法確認是否有漏了顧客的情報」。

「RAGNAR LOCKER」是侵入企業跟組織的內部網路後，將所有的數據給密碼上鎖。如果要恢復的話就須要解鎖費，俗稱贖金，不然他們就會威脅母公司並脅迫將資料都公開到網路上的資訊犯罪集團。根據相關網站，也有不少美國企業是他們的目標。

卡普空表示，在4日時就有偵測到第三方的不明入侵，在2日的時候也發生郵件系統等出現障礙。

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