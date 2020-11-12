沒有討論「奧運終止」 國際奧會主席將訪日表決心

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【倫敦時事】國際奧運委員會（IOC），在11月11日以網路線上的形式召開理事會後，再舉辦記者會。會中國際奧委會會長巴赫表示，將在11月15日至18日期間訪問日本。今年受到新型冠狀病毒的影響，原定在夏天舉辦的東京奧運、帕運因此延期，未來對於相關的感染防治對策上面，官方也會跟東京奧運大會組織委員會溝通，並前往選手村跟會場親自視察。日本首相菅義偉預計也會跟主席會見，巴赫會長表示：「對於有人提問是否會跟日本討論大會取消的可能，我們的回答就是NO」。

巴赫的訪日也是新型冠狀病毒的影響，東京奧運延期後的第一次。特別是在歐洲的感染持續擴大下，這次來日本訪問有其意義在，會長說「這是相當罕見的例子，我們會考量東京奧運的感染防治對策，當地需要什麼等，我們在很重要的時刻來到日本」。會長與其他國際奧委會的人士將先進行自主隔離，並採取少數人的包機移動前往日本。

對於東京奧運是否可以開放觀眾入場，巴赫會長表示「日本舉辦過各式各樣的體育大會，我想他們對適度開放觀眾入場應該是很有自信的」。



在11月11日時於網路上召開記者會，親自出席的國際奧委會會長巴赫（IOC提供）

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